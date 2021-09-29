Türkmen Kalkınma Partisi lideri: Türkmenler KDP’ye oy verecek

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki Türkmen partileri 10 Ekim’de yapılacak seçimlerde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adaylarını destekleme kararı aldı.

Kararla ilgili K24’e konuşan Türkmen Kalkınma Partisi Başkanı Muhammed Sadeddin İlhani, seçimlerin Kürdistan Bölgesi’nin kaderini belirleyeceğini söyledi.

Türkmenlerin Barzani liderliği ve KDP siyasi liderliği ile tarihi bir ittifakı olduğunu kaydeden İlhani, seçimlerde KDP’ye oy vereceklerini ifade etti.

İlhani sözlerini söyle sürdürdü:

“Biz tüm seçimlere katıldık ancak Irak seçimlerine katılmamamızın nedeni seçim bölgelerinin belirlenmesi, şehirler de seçim bölgesi olarak sayılıyor. Türkmen partileri olarak seçime katılmadık. Ancak Kürdistan Bölgesi’ndeki Türkmenler olarak bir tutumumuzun olması gerekiyordu. Stratejik ve ulusal bir meselede programsız olamayız. Ki bu seçimle Kürdistan Bölgesi’nin kaderi belirleniyor. Ulusal bir görev olarak seçimlere katılmalıyız ve Türkmen halkı ile Kürdistan Bölgesi’nin çıkarlarını seçmeliyiz.”

“Türkmen partileri olarak toplantılar yapıp danıştıktan sonra Kürdistan Demokrat Partisi’nin adaylarına oy verme kararı aldık” diyen İlhani, “Bizi eleştirenler oluyor. Halkımıza hizmet etmek istiyorsak Arap ve Şii taraflarla birlikte hareket edemeyiz. Türkmenlerin Barzani liderliği ve KDP siyasi liderliğiyle tarihi bir ittifakı var. Dolayısıyla seçimlerde KDP adaylarına oy verme kararı aldık” diye konuştu.

KDP’nin ulusal çerçevede Bağdat’ta hareket ettiğini ve bu nedenle KDP’ye oy vereceklerini söyleyen İlhani, yaşanan krizlerde KDP’nin hiçbir dış tarafların etkisinde hareket etmediğini ve ulusal çizgi doğrultusunda hareket ettiğini dile getirdi.

19 TÜRKMEN PARTİSİ VE HAREKETİ KDP ADAYLARINI DESTEKLEYECEK

Öte yandan Türkmen parti, dernek ve hareketinin ortak bildirisinde 10 Ekim’de yapılacak Irak genel seçimlerinde KDP adaylarının destekleneceği açıklandı.

Ortak açıklamada şöyle denildi:

Türkmenler, temsilcileri, parti ve tarafları, Kürdistan Bölgesi’nin asli bir bileşeni olarak, Kürdistan’daki en zorlu dönemlerde, hem kendi statülerini hem genel çıkarları korumada önemli bir rol oynamıştır. Irak’ta bölgemizi doğrudan ilgilendiren Irak seçimleri yaklaşırken, partilerin taşıdığı sorumluluk gereği, Türkmen parti ve taraflarının adayı olmadığı için Kürdistan Demokrat Partisi adaylarını destekleme kararı aldık. Bu da Kürdistan Bölgesi’ndeki birlik ve beraberliğe, Türkmenler ile Kürdistan Demokrat Partisi arasındaki tarihi ittifakın güçlendirilmesine bir hizmettir.”

Destek bildirisinde adı geçen parti ve taraflar şunlar:

1- Türkmen Kalkınma Partisi

2- Türkmen Reform Partisi

3- Türkmen Halk Partisi

4- Türkmen Liberal Derneği

5- Türkmen Demokrat Partisi

6- Türkmen Tarafsız Hareketi

7- Türkmen Ocağı

8- Türkmen Demokrat Hareketi

9- Türkmen Ulusal Kurtuluş Partisi

10- Türkmen Kültür Derneği

11- Türkmen Birlik Partisi

12- Türkmen Doğu Partisi

13- Türkmen Cephesi – Telafer Meşru Yönetimi

14- İl Meclisleri Türkmen Fraksiyonları

15- Tola Türkmen Çalışmaları Örgütü

16- Türkmen Yazarlar ve Edebiyatçılar Birliği

17- Türkmen Gençler ve Öğrenciler Birliği

18- Kürdistan Öğrenci Konseyi Türkmen Temsilciliği

19- Türkmen Evi