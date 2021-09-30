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Irak tüm sınırlarını kapatacak

Irak’ta yapılacak genel seçimler nedeniyle ülkenin hava, deniz ve kara sınır kapıları giriş çıkışlara kapatılacak.
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Irak Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik Yüksek Konseyi, 9 Ekim itibariyle 3 gün boyunca hava, deniz ve kara sınır kapılarının kapalı olacağını duyurdu. Ayrıca insansız hava araçları uçuşları ile vilayetler arası gidiş gelişler de yasak olacak.

Kararın, seçimlerin daha güvenli bir ortamda yapılması amacıyla alındığı kaydedildi.

Irak genel seçimlerinde özel oy kullanma işlemi 8 Ekim’de, genel oylama ise 10 Ekim’de yapılacak.

24 milyon 299 bin seçmen, 8 bin 273 merkezde oy kullanacak. Bu seçimlerde 988 bin kişi ilk kez oy kullanacak.

Irak seçim yasasına göre Irak ve Kürdistan Bölgesi şehirleri 83 seçim bölgesine ayrıldı. 988’i kadın, toplam 3 bin 244 aday 329 sandalye için yarışacak.

Yasaya göre kadın kotası %25 ve bu da 83 sandalyeye denk geliyor.

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