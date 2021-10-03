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KDP’li yetkili: PKK demokrasiye inanmıyor

KDP Politbüro Üyesi Cafer Eminki, PKK’nin demokrasiye inanmadığını söyledi.
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kürdistan KDP Şengal PKK Cemal Eminki Viyan Dexil Irak Seçimleri 2021

ŞENGAL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Cafer Eminki, PKK’nin demokrasiye inanmadığını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Şengal ve Şerefdin’e geçmek isteyen KDP adayı Viyan Dexil ve beraberindeki heyetin PKK mensupları tarafından engellenmesiyle ilgili K24’e konuşan KDP Politbüro Üyesi Cafer Eminki, “PKK, Irak seçim yasası, ordu ve Irak hükümetine de saygı duymuyor” dedi.

PKK’nin güç zoruyla bölgede kendi yönetimini dayattığını kaydeden Eminki, Irak hükümetiyle Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında Şengal Anlaşması’nın imzalandığını ve bu anlaşmanın imzalanması gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili K24’e konuşan KDP Şengal Milletvekili Adayı Viyan Dexil, “Şengalliler oylarını KDP’ye veriyor ancak PKK mensupları Şengal ve Şerefdin’e geçişimizi engelledi” dedi.

PKK’nin engellemelerinin yasadışı olduğunu ve Yüksek Seçim Komisyonu’na şikayette bulunduklarını vurgulayan Dexil, Şengallilerin seçim günü engellenmesi ve özgür bir şekilde oy verme haklarının önüne geçilmesine dair bir planın olduğunu dile getirdi.

Seçim çalışmaları kapsamında dün Şengal ve Şerefdin’e geçmek isteyen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Viyan Dexil ve beraberindeki heyet, PKK mensupları tarafından engellenmişti.

 

 

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