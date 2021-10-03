Coverage Politika

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı heyeti Kazimi ile bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı heyeti, seçimlere hazırlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması konusunu görüşmek amacıyla Bağdat’ta Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Mustafa Kazimi Abdulhalik Talat Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı heyeti, seçimlere hazırlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması konusunu görüşmek amacıyla Bağdat’ta Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde seçimlere hazırlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması konusunun özel olarak masaya yatırıldığı toplantıyla ilgili K24’ün canlı yayın konuğu olan Irak Ortak Operasyonlar Odası’ndaki Peşmerge ve İçişleri Bakanlıkları Temsilcisi Abdulhalik Talat, toplantıya Kürdistan Bölgesi askeri ve güvenlik yetkililerinin katıldığını belirtti.

Toplantıda özellikle Kürdistani bölgelerde seçim günlerinde alınacak güvenlik önlemlerinin ele alındığını kaydeden Talat; Erbil, Süleymaniye ve Duhok emniyet yetkililerinin katılımıyla Bağdat’a gittiklerini ifade etti.

Toplantıya Irak’ın diğer vilayetlerinden askeri ve güvenlik yetkililerinin de katıldığını bildiren Talat, toplantıda Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı olarak seçim günleri için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve tüm ihtiyaçların temin edildiğini Kazimi’ye ilettiklerini dile getirdi.

Talat, toplantıda daha çok Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki oy kullanma merkezleri üzerinde durulduğunu ifade ederek, Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı’nın defalarca iletişime geçmesiyle söz konusu sorunun çözüldüğünü ve bu bölgelerde güvenliğin ortak güçler tarafından sağlanacağını belirtti.

 

İlgili konular
kürdistan

Neçirvan Barzani: Şengal kurtarılmadan Başkan Barzani cepheden evine dönmedi
  34 Dakika
Irak

Anket: KDP Irak genelinde birinci parti
  3 Saat
Irak

Sadr Hareketi seçim kampanyasını durduruyor
  4 Saat
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv