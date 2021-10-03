Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı heyeti Kazimi ile bir araya geldi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı heyeti, seçimlere hazırlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması konusunu görüşmek amacıyla Bağdat’ta Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde seçimlere hazırlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması konusunun özel olarak masaya yatırıldığı toplantıyla ilgili K24’ün canlı yayın konuğu olan Irak Ortak Operasyonlar Odası’ndaki Peşmerge ve İçişleri Bakanlıkları Temsilcisi Abdulhalik Talat, toplantıya Kürdistan Bölgesi askeri ve güvenlik yetkililerinin katıldığını belirtti.

Toplantıda özellikle Kürdistani bölgelerde seçim günlerinde alınacak güvenlik önlemlerinin ele alındığını kaydeden Talat; Erbil, Süleymaniye ve Duhok emniyet yetkililerinin katılımıyla Bağdat’a gittiklerini ifade etti.

Toplantıya Irak’ın diğer vilayetlerinden askeri ve güvenlik yetkililerinin de katıldığını bildiren Talat, toplantıda Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı olarak seçim günleri için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve tüm ihtiyaçların temin edildiğini Kazimi’ye ilettiklerini dile getirdi.

Talat, toplantıda daha çok Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki oy kullanma merkezleri üzerinde durulduğunu ifade ederek, Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı’nın defalarca iletişime geçmesiyle söz konusu sorunun çözüldüğünü ve bu bölgelerde güvenliğin ortak güçler tarafından sağlanacağını belirtti.