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Kerkük’te sandık başına giden Kürtlere engeller çıkarılıyor

Kerkük’te seçim sandıklarında teknik sorunların yaşandığı ve güvenlik güçlerinin uygulamalarıyla halkı oy vermekten soğuttuğu belirtildi.
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kürdistan Kerkük Irak Seçimleri 2021

KERKÜK (K24)

Kerkük’te seçim sandıklarında teknik sorunların yaşandığı ve güvenlik güçlerinin uygulamalarıyla halkı oy vermekten soğuttuğu belirtildi.

K24 Kerkük muhabiri, Kerkük’te seçim sandıklarında teknik sorunların yaşandığını kaydederek, güvenlik güçlerinin de özellikle Kürt mahallelerindeki uygulamalarıyla halkı oy vermekten soğuttuğunu bildirdi.

Yaşananların ardında bir planın olduğunun düşünüldüğü ve Kürtlerin oy vermekten soğutulup, katılım oranının azaltılmasının öngörüldüğü ifade ediliyor.

K24’e konuşan seçim süreçleri uzmanı Ali Kadir, bazı oy kullanma merkezlerinde elektronik sandık sisteminin çalışmadığını belirterek, Yüksek Seçim Komisyonu ekiplerinin iyi eğitilmediğinin belli olduğunu söyledi.

Sorunların halkın bıkıp evlerine dönmesine neden olduğunu kaydeden Kadir, Kürt vatandaşların oy kullanma merkezlerinden ayrılmaması gerektiğini ve oy vererek Kerkük’ün Kürdistan olduğunun vurgulanabileceğini dile getirdi.

Kerkük’teki ihlalleri Yüksek Seçim Komisyonu’na ilettiklerini söyleyen Kadir, sandıklara gitme oranının iyi olduğunu ifade etti.

 

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