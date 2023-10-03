Urfa merkezli 18 ilde operasyon: 90 gözaltı

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Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda PKK’ye yönelik Urfa merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA’nın haberine göre Urfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında, şu ana kadar yaklaşık 90 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara’da 1 Ekim Pazar günü, Türkiye İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından dün İstanbul ve Kırklareli’nde farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, aralarında HDP’li yöneticilerinin de yer aldığı 20 kişi gözaltına alınmıştı.