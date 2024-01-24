DEM Parti'nin Diyarbakır eş başkan adayı Doğan Hatun oldu

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Diyarbakır'da yapılan ön seçimlerde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) eş başkan adayı Doğan Hatun oldu.

DEM Parti’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adaylarına ilişkin ön seçimler dün (23 Ocak 2024 Salı günü) tamamlandı.

Serra Bucak'ın ilk turda kadın eş başkan adayı olmaya hak kazanmasının ardından; erkek eş başkanlardan Doğan Hatun ve Garip Kandemir arasında yapılan seçimde oyların yüzde 64'ünü alan Doğan Hatun eş başkan adayı oldu.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Garip Kandemir’in yüzde 36 oy, Doğan Hatun’un ise yüzde 64 oy alarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı olmaya hak kazandığı belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı için 11’i erkek 5’i kadın 16 aday DEM Parti’ye başvurmuştu.

İlk turda yüzde 51 çoğunluk sağlanamadığı için en çok oy alan adaylar ikinci tura kalmıştı.