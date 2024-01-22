DEM Parti'nin Diyarbakır adayı Serra Bucak oldu

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Diyarbakır'da iptal edilen ikinci ön seçimler sonrası yeniden yapılan ön seçimlerde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) kadın eş başkan Serra Bucak oldu.

Diyarbakır'ın tüm ilçelerinde DEM Partili binlerce delege oy vermek için sandık başına gitti. Delegeler, birçok ilçede sadece Büyükşehir için değil, ikinci tura kalan belediye eş başkan aday adayları için de oy kullandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı için 11’i erkek 5’i kadın 16 aday DEM Parti’ye başvurmuştu. İlk turda yüzde 51 çoğunluk sağlanamadığı için en çok oy alan adaylar ikinci tura kalmıştı.

İlk turda fark atan Sera Bucak Küçük, ikinci turda da oylarını yükseltmeyi başardı. Sera Bucak 4 bin 875 oy alarak en yakın aday Gülşen Özer'e bin 724 oy fark attı.

Oyların yüzde 54.8'ini alan kadın aday adayı Bucak, yüzde 50+1'i geçerek aday olmaya hak kazandı.

Yarın seçim yarışı Diyarbakır Büyük Belediye Başkanlığı için ikinci tura kalan Garip Kandemir ile Doğan Hatun arasında geçecek.

Serra Bucak kimdir?

Serra Bucak, Kürdistan Demokrat Partisi Türkiye (KDP-T) Genel Başkanı Faik Bucak'ın torunudur. Faik Bucak, 1966 yılında memleketi Siwerek'te 18 kurşunla şehit olmuştu.

Aslen Siverekli olan Ayşe Serra Bucak, 1976 Diyarbakır dünyaya geldi. 1995 yılında İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesinden, 2006 yılında Almanya’da Köln Üniversitesi- Alman Dili ve Edebiyatı ile Pedagoji bölümlerinden mezun oldu. 2014-2016 yıllarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan danışmanlığı ve meclis üyeliği yaptı.