بتنسيق مع البيشمركة.. التحالف الدولي يدمر 27 موقعاً لداعش في محيط مخمور

أربيل (كوردستان 24)- قال قائد كبير في قوات البيشمركة الجمعة، إن طيران التحالف الدولي دمر 27 مخبأ لتنظيم داعش في ضربات جوية بمحيط مخمور.

وهذه أحدث عملية ينفذها التحالف بالتنسيق مع البيشمركة بعد يوم من ضربات مماثلة استهدفت 28 مخبأ لخلايا داعش عند سلسلة جبال قره جوخ.

وقال قائد البيشمركة في محور كوير – مخمور سيروان بارزاني لكوردستان 24، إن طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع البيشمركة دمر خلال الساعات الاثنتي عشرة الماضية 27 موقعاً ومخبأ لتنظيم داعش في سلسلة جبال قره جوخ ضمن قاطع المحور السادس.

ويوم أمس، أفاد سيروان بارزاني بأن التحالف الدولي نفذ، بالتعاون مع البيشمركة والجيش العراقي، 28 غارة على أهداف لتنظيم داعش في المنطقة نفسها.

وقال سيروان بارزاني متحدثاً لكوردستان 24 إن "هذه العملية ستتواصل حتى لا يتمكن الإرهابيون من الحصول على موضع قدم في المنطقة".