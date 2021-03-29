اعتداء صاروخي يستهدف البيشمركة في منطقة بين أربيل وكركوك

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت قوات البيشمركة المتمركزة قرب بلدة آلتون كوبري (بردي) مساء الاثنين إلى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا على الأقل.

وقال مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك محمد خورشيد لكوردستان 24، إن الصواريخ سقطت على مواقع تمركز قوات البيشمركة في المنطقة، وأشار إلى أن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن سقوط أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

هذا وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً فورياً لتحديد موقع انطلاق الصواريخ صوب أربيل والجماعة التي تقف وراء الاعتداء، والذي يأتي بعد هجوم صاروخي نفذته الميليشيات واستهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي في منتصف الشهر الماضي وأسفر عن سقوط ضحايا.