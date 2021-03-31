البرلمان العراقي يقر حصة كوردستان ويواصل التصويت على موازنة 2021

أربيل (كوردستان 24)- نجح البرلمان العراقي مساء الأربعاء في إقرار معظم مواد الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 ولا سيما حصة إقليم كوردستان بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة.

وأخفق البرلمان العراقي مراراً في عقد جلسة التصويت على تمرير الموازنة في وقت تمر فيه البلاد من أزمة مالية خانقة بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا.

وصوت البرلمان على موازنة مقدارها 164.4 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار)، وبعجز مالي يبلغ 63 تريليون دينار (نحو 43 مليار دولار).

وقال نائب رئيس البرلمان بشير الحداد لكوردستان 24، إن مشروع الموازنة يتألف إجمالاً من 58 مادة، وأشار إلى أن المادتين 10 و11 اللتين تتعلقان بإقليم كوردستان وحصته البالغة 12.67 بالمئة، تم التصويت عليهما بحضور 215 نائباً من بين 329 نائباً إجمالي عدد النواب.

وتم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (65250) ألف دينار (نحو 45 دولاراً) ومعدل تصدير قدره 3.250 مليون برميل يومياً بضمنها 250 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان.

وصوتّ البرلمان كذلك على حذف خمس مواد وتأجيل التصويت على واحدة أخرى من مشروع الموازنة، كما قرر التصويت على مواد جديدة.