كوردستان تطلق استمارة تسجيل الحصول على لقاح كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اطلقت وزارة الصحة في إقليم كوردستان الاستمارة الإلكترونية لطلب الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتم منح الكوادر الطبية الأولية في عملية التطعيم لا سيما من هم على احتكاك مباشر مع المصابين بالوباء، بالإضافة إلى العاملين في المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى.

وقالت مديرة مركز التطعيم في أربيل ليندا محسن لكوردستان 24، إن الرابط الإلكتروني يستقبل يومياً طلبات الحصول على اللقاح بثلاث لغات.

وتابعت "يمكن لأي شخص أن يقوم بالتسجيل في الموقع الإلكتروني لكي يتم تطعيمه في أقرب مركز لقاح قريب من محل سكن مقدم الطلب".

وأضافت محسن "بعد أن حصلنا على لقاح أسترازينيكا، يمكننا تطعيم الأشخاص فوق سن الستين، وهو أمر لا يمكننا فعله مع لقاح سينوفارم".

رابط الاستمارة الإلكترونية اضغط هنا.