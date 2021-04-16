برلين وباريس وروما ولندن وواشنطن تندد بالاعتداءات الأخيرة ضد كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أدانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك الجمعة، "الاعتداءات" التي شنت هذا الأسبوع في إقليم كوردستان "بأشد العبارات".

وجاء في البيان إن "حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ندين بأشد العبارات هجمات 14 أبريل نيسان في إقليم كوردستان العراق".

وأضافت الدول الأعضاء بمجلس الأمن، في بيانها المشترك "ستدعم حكومتانا معا تحقيق حكومة العراق في الهجمات لضمان محاسبة المسؤولين عنها".

وقال البيان "نحن متحدون في رأينا بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات على أفراد ومنشآت الولايات المتحدة والتحالف ونكرر التزامنا الثابت بمكافحة داعش".