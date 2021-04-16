سیاسة

مسرور بارزاني يرحب بتنديد شركاء بغداد وأربيل بالاعتداءات ضد كوردستان

"لدينا هدف مشترك: الاستقرار والأمن لجميع الشعوب العراقية والنصر في الحرب على داعش"
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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
کوردستان مسرور بارزاني أربيل

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، بالبيان المشترك الذي أصدرته خمس عواصم عالمية للتنديد بالاعتداءات الأخيرة على أربيل.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في تويتر: "أرحب بهذه الإدانة الواضحة بالإجماع من أصدقاء وشركاء العراق وإقليم كوردستان للهجوم الأخير على أربيل".

وتابع: "لدينا هدف مشترك: الاستقرار والأمن لجميع الشعوب العراقية والنصر في الحرب على داعش".

وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة قد أدانت في بيان مشترك "بأشد العبارات"، الاعتداءات التي شُنت هذا الأسبوع في إقليم كوردستان.

 

 

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