البيشمركة: مناطق الفراغ الأمني بحاجة لـ"تعاون شامل" مع الجيش

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البيشمركة السبت إن المناطق المتنازع عليها والتي تشهد فراغاً أمنياً بحاجة إلى تنسيق وتعاون شاملين مع الجيش العراقي.

وقالت الوزارة في بيان إنه "بسبب الفراغ الأمني بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش العراقي، اعتدى إرهابيو داعش على مواقع لواء المشاة العاشر في المرتفعات الواقعة ضمن المحور الخامس"، مشيرة إلى أن قوات البيشمركة تصدت للاعتداء وأجبرت الإرهابيين على الفرار.

وجاء في البيان "من هنا نعلن أن قوات البيشمركة الكوردستانية على أهبة الاستعداد دائما، وأن الأعمال الإرهابية لن تهز شعب كوردستان ولن تقوض أمن الإقليم واستقراره والمنطقة".

وأشارت البيشمركة إلى أنها حذرت مراراً من مخاطر الإرهابيين في المناطق التي توجد فيها "ثغرات أمنية"، وقالت إن سبب تنامي الإرهابيين يرجع إلى الفراغ الأمني الموجود بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، وهو ما يتطلب تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً وشاملاً مع الجيش العراقي.

وأضافت البيشمركة في بيانها "نقول للإرهابيين بأن قوات بيشمركة كوردستان سترد بقوة على هجومهم الجبان، ونؤكد لأهالي كوردستان بأن أمن إقليم كوردستان، سيظل كما كان محمياً"، وأعربت عن تعازيها لأسر الشهداء وتمنت للمصابين الشفاء العاجل.