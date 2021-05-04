العراق يقدم مذكرة احتجاج لتركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استدعاء القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد في مبنى الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان، يوم امس الاثنين، ان "الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخيرالله سلم القائم بأعمال السفارة التركية مذكرة احتجاج عبرت فيها الحكومة العراقية عن استيائها الشديد وادانتها من قيام وزير الدفاع التركي خلوصی بالتواجد داخل الأراضي العراقية بدون تنسيق او موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة، ولقائه قوات تركية تتواجد داخل الأراضي بصورة غير مشروعة، فضلاً عن ادانتها لتصريحات وزير الداخلية التركي بشأن نية تركيا انشاء قاعدة عسكرية دائمة في شمال العراق".

واشار البيان الى ان الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية اكد للجانب التركي ان الحكومة العراقية ترفض بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية، وأن الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة".

وقال البيان ان الوكيل اكد على ضرورة تذكير تركيا بأن "الحلول العسكرية أحادية الجانب لا يمكن أن يكون السبيل الناجع لتسوية التحديات الأمنية المشتركة".

سوار احمد