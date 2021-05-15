إقليم كوردستان يسابق الزمن لتجهيز مواطنيه بالكهرباء على مدار الساعة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، إنها تعمل على تدشين عدد من المشاريع بهدف رفع معدل الإنتاج وبما يضمن إمداد المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة.

وفي الأسابيع الأخيرة، ارتفع معدل ساعات تجهيز الطاقة في عموم إقليم كوردستان نسبياً ووصل إلى 16 ساعة يومياً، وتجاوز هذا المعدل في بعض الأحيان.

وأدت الأزمة المالية والطلب المتزايد الذي يفوق القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة في الإقليم إلى تدهور الإمدادات بعد أن وصل معدل تجهيز الطاقة الكهربائية في يوم ما إلى 21 ساعة يومياً.

وقال المدير العام لإنتاج الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان ديار بابان لكوردستان 24، إن بعض المحطات لا يمكن إدخالها للخدمة وستتولاها وزارة الكهرباء الاتحادية العراقية وفقاً لاتفاق معها، ليتسنى استخدامها وإعادة تأهيلها وتزويدها بالوقود والاستفادة منها.

ويقضي الاتفاق بأن تشتري بغداد الطاقة من الوحدات المتوقفة عن العمل على أن تدفع الأموال المخصصة للوقود مقابل استلام الطاقة.

وأشار بابان إلى أن وزارة الكهرباء تبذل جهوداً لتشغيل المحطات المتوقفة والحصول على إيرادات وحل مشكلة الطاقة الكهربائية.

وتابع "أبلغنا مستثمرينا المحليين بأن بوسعهم الاتفاق مع الحكومة العراقية حول المحطات المتوقفة بهدف إصلاحها وبيع الكهرباء، حتى تتمكن حكومة إقليم كوردستان من توفير الوقود لهذه المحطات وإمداد المنظومة الوطنية بالطاقة".

ويقول مسؤولون إن وزارة الكهرباء لا تزال تسابق الزمن للنهوض بقطاع الكهرباء بغية تجهيز المواطنين بالطاقة على مدار اليوم.

وقال وكيل وزارة الكهرباء في الإقليم كامل محمد القزاز لكوردستان 24، إنه مع الانتهاء من تدشين بعض المشاريع الكهربائية، سيتم تجهيز السكان بالطاقة على مدار الساعة.

وأضاف أن المقاييس الذكية، التي بدأت الوزارة بنصبها في المناطق السكنية والتجارية والأسواق، ستحد من السرقات والهدر في الطاقة.

وتقول حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني إن تعزيز البنية التحتية للمنظومة الوطنية للطاقة الكهربائية في الإقليم يقع على رأس أولوياتها.

وينتج إقليم كوردستان ما يصل إلى 3500 ميغاواط بساعات تجهيز للمواطنين تصل في الظروف الاعتيادية إلى 20 ساعة يومياً. وتقل الإمدادات كلما زاد الطلب.