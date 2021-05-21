عدّاد الوفيات يرتفع.. كورونا يحصد المزيد في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الجمعة تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن مختبراتها شخصت 785 إصابة جديدة بالوباء تصدرتها السليمانية ثم دهوك فأربيل وباقي المناطق الأخرى.

وتعافى في الفترة نفسها 882 مصاباً بالجائحة في جميع المحافظات.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 164 ألفاً و451 إصابة منها 4207 حالات وفاة و148 ألفاً و289 حالة شفاء.

ولا يزال هناك 11955 مريضاً يخضعون للعلاج، وفق تقرير وزارة الصحة.