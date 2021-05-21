وباء قاتل.. "الفطر الأسود" يتفشى في الهند والأطباء يشخصون "المسبب"

أربيل (كوردستان 24)- دعت السلطات الصحية الهندية إلى الإعلان عن حالة وباء في عدد من الولايات بعد ارتفاع حالات الإصابة بـ "الفطر الأسود" القاتل.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية فقد تسبب هذه العدوى النادرة في الوفاة في نحو 50 في المئة من الحالات، وقد يُنقذ بعض المرضى فقط بعد إزالة عظم الفك أو العين.

وشهدت الأشهر الأخيرة آلاف الإصابات بـ"الفطر الأسود" التي أثّرت بمرضى كورونا المتعافين، وبمن هم في طور التعافي.

ويشتبه الأطباء بأن يكون لذلك صلة بالستيرويدات المستخدمة في علاج كوفيد 19.

ويتعرّض مرضى السكري بشكل خاص لخطر الإصابة، ويبدو أنهم يصابون بالفطر الأسود بعد 12 إلى 14 يوماً من شفائهم.

ووجّه الوزير الملحق بوزارة الصحة لاف أغرافال، رسالة إلى 29 ولاية في الهند، طالباً إعلان حالة الوباء، وذلك كي تتمكن الوزارة من مراقبة ما يحصل في كل ولاية عن كثب، وللسماح بتكامل أكثر للعلاج.

ولم يتضح بعد عدد الإصابات بالعدوى الجديدة في أنحاء البلاد، التي تشهد حالياً موجة قاتلة ثانية من انتشار كوفيد - 19، تسبّبت بوفاة عشرات الآلاف.

ما هو الفطر الأسود؟

"الفطر الأسود" (black fungus) -ويعرف أيضا باسم "فطار الغشاء المخاطي" (Mucormycosis)- هو مرض تسببه العديد من الفطريات التي تنتمي إلى عائلة العفنيات (Mucorales)، وذلك وفقا لمقال لمونيكا سلافين رئيسة قسم الأمراض المعدية في مركز "بيتر ماكالوم" (Peter McCallum) للسرطان، وكارين ثيسكي الأستاذ في معهد "بيتر دوهرتي" (Peter Doherty)‏ للعدوى والمناعة، وقد نشر المقال في موقع "ذا كونفرزيشن" (the conversation).

وعادة ما توجد الفطريات في عائلة العفنيات بالبيئة (على سبيل المثال، في التربة) وغالبا ما ترتبط بمواد عضوية متحللة مثل الفاكهة والخضروات.

يسمى العفن الذي يسبب العدوى في الغالب للإنسان "ريزو باسورزي" (Rhizopus oryzae)، ولكن في الهند يوجد نوع آخر اسمه "بابسمياسيز" (Apophysomyces)، موجود في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية. وفي المختبر، تنمو هذه الفطريات بسرعة ولها مظهر أسود أو بني.

كيف تحدث الإصابة بالفطر الأسود؟

تعتبر الفطريات المخاطية من الفطريات الانتهازية (opportunistic fungi)، مما يعني أنها تصيب عادة الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو تلف بالأنسجة. ويمكن أن يؤدي استخدام الأدوية التي تثبط جهاز المناعة مثل "الكورتيكوستيرويدات" (corticosteroids) إلى ضعف وظيفة المناعة، كما يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الحالات الأخرى التي تضعف جهاز المناعة، مثل السرطان أو عمليات الزرع.

وهناك 3 طرق يمكن أن يصاب بها الإنسان بالفطر المخاطي؛ فيمكن أن يصاب عن طريق استنشاق "الأبواغ" (Spores)، أو عن طريق ابتلاع الأبواغ (مثلا في الطعام) أو عندما تلوِّث الأبواغ الجروح. والأبواغ هي خلايا قادرة على تكوين خلايا جديدة من الفطريات.