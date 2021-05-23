"العيون الساهرة" تنقض على تاجر مخدرات "عابر للحدود" في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت مفارز مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان الأحد من اعتقال تاجر خطير للمخدرات في مدينة أربيل.

واُعتقل المتهم خلال "عملية كبيرة" تمكنت مفارز الأمن خلالها من مصادرة 92 كيلوغراماً من الهيروين كانت بحوزته، بحسب مديرية مكافحة المخدرات.

وقالت المديرية في بيان تلقته كوردستان 24، إن المتهم مواطن تركي مقيم بأربيل وقد اُعتقل في المدينة "بناء على معلومات دقيقة".

ولم يكشف البيان هوية المعتقل مكتفياً بالحروف الأولى من اسمه الثلاثي.

وأضاف أن الهيروين، الذي ضُبط بحوزة المتهم، كان معبأً في 184 قالباً، مشيراً إلى أنه تمت إحالته إلى التحقيق بموجب قانون مكافحة المخدرات.

وسبق أن أحبطت الأجهزة الأمنية، التي تمثل العيون الساهرة في إقليم كوردستان، عشرات محاولات إدخال المواد المخدرة عبر الحدود.