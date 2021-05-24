"الإدارة الذاتية تغلق المعابر مع الحكومة السورية خلال انتخابات الرئاسة

أربيل (كوردستان 24)- اصدرت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، بياناً أعلنت فيه إغلاق المعابر مع مناطق سيطرة الحكومة السورية حتى إشعار آخر، وذلك بالتزامن مع اجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا.

واعلن مجلس سوريا الديمقراطية في بيان بأنه "لن يكون طرفا ميسرا للانتخابات الرئاسية"، والتي من المزمع اجراؤها يوم الأربعاء 26 من شهر ايار الجاري، في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وستجري الانتخابات الرئاسية في سوريا بعد يومين، في وقت تصف فيه المعارضة السورية هذه الانتخابات بـ"المسرحية" وأن فوز الرئيس بشار الاسد فيها بولاية رابعة أمر "محسوم"، وينافس مرشحان هما محمود مرعي وعبد الله عبد الله، الرئيس السوري بشار الاسد وفق ما اعلنت مؤسسة الانتخابات السورية في وقت سابق.

سوار احمد