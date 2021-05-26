الكاظمي: المظاهر المسلحة انتهاك صارخ للدستور العراقي

أربيل (كوردستان 24)- قال القائد العام للقوات المسلحة ، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ان المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة.

وجاء في بيان للكاظمي "نفذت قوة امنية عراقية مختصة بامر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين صباح اليوم على وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه. وقد شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه باعتباره وهو الان بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق".

واضاف ان "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة ، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون . ان حماية امن الوطن وعدم تعريض امن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية ، ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن".

واعتقلت قوة أمنية خاصة اليوم الاربعاء، القيادي الكبير في الحشد الشعبي قاسم مصلح الخفاجي بتهمة اغتيال نشطاء في الحراك الاحتجاجي بالبلاد.

ويشغل الخفاجي منصب "قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي"، وتمت عملية اعتقاله في عملية إنزال جوي بمنطقة الدورة جنوب بغداد.

وأثار اعتقال الخفاجي استياء قادة الحشد الشعبي، وقد قامت فصائل الحشد بالانتشار داخل المنطقة الخضراء مدججة بالاسلحة والآليات وقاموا بتطويق بعض المقرات الحكومية مطالبين بإطلاق سراح الخفاجي.

سوار احمد