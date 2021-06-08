لجنة الأمن والدفاع: يجب إيقاف الاستهدافات "العمالية" للبيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- قالت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ان القانون العراقي لا يسمح بأي تحركات عسكرية لقوات غير عراقية، مشيرة الى انه يجب ايقاف استهداف حزب العمال الكوردستاني لقوات البيشمركة.

وجاء ذلك اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك بين مجموعة من نواب برلمان اقليم كوردستان ومجلس النواب العراقي وذلك خلال زيارتهم الى محافظة دهوك.

وقال محافظ دهوك علي تتر ان "حزب العمال الكوردستاني قوة غير شرعية في اقليم كوردستان والهجمات التي يقوم بتنفيذها على قوات البيشمركة هي عمليات ارهابية".

وتابع تتر "نحن لسنا مع الحرب والاقتتال، ولا رغبة لدينا بخوض القتال مع اي جهة سياسية وندعو كافة القوات الغريبة عن العراق واقليم كوردستان بمغادرة اراضي الاقليم ونقل صراعهم الى أراضيهم، ومن الأفضل أن يتوصل الجانبان الى حل بالطرق السلمية وعبر الحوار".

واضاف "نندد بشدة باستهداف حزب العمال الكوردستاني لقوات البيشمركة ونعده عملا ارهابيا، كون البيشمركة هي القوة الشرعية التي تحمي اقليم كوردستان".

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي نضال حيدر "جئنا اليوم الى محافظة دهوك لمعاينة هذه الأوضاع الحساسة عن كثب، فقد تعرضت قوات البيشمركة لهجمات من حزب العمال الكوردستاني مما اسفرت عن استشهاد عدد من منتسبي البيشمركة واصابة آخرين".

وتابع ان "المواطنون في العمادية وزاخو يتعرضون دوما للانتهاكات التركية، حيث قام الجيش التركي ببناء قواعد عسكرية في الأراضي العراقية وهذا احتلال، وللعراق حق الرد عبر القوة الاتحادية، نأمل بأسرع وقت أن تتوقف الاشتباكات وأن يتم وقف اعلان النار كي لا يصبح مواطنو اقليم كوردستان ضحايا الصراع بين العمال الكوردستاني والجيش التركي".

وخلال الايام الماضية نفذ مسلحو حزب العمال الكوردستاني عدة هجمات على قوات البيشمركة اسفرت عن استشهاد خمسة من أفرادها وإصابة سبعة آخرين بجروح، كما قامت باختطاف ضابطين في البيشمركة يوم امس الاثنين، فيما قامت صباح اليوم بقنص البيشمركة رضوان سندي.