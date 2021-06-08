مؤشر كورونا يتباطأ بمعدل الضحايا.. وحصيلة المتعافين ترتفع في كوردستان

ربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الثلاثاء تسجيل خمس وفيات مع تأكيد 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن أربيل تصدرت حصيلة الوفيات بأربع حالات، بينما أبلغت عن الوفاة الخامسة في منطقة كرميان (السليمانية).

وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات في عموم إقليم كوردستان إلى 4331 حالة منذ أن تفشى الوباء في الإقليم في آذار مارس من العام الماضي.

وشخصت الوزارة 440 إصابة مؤكدة بالوباء منها 68 في أربيل و166 في السليمانية و180 في دهوك و6 في حلبجة و15 في كرميان و5 في رابرين، مما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 174 ألفاً و311 إصابة.

وتعافى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 717 مريضاً بينهم 206 في أربيل و229 في السليمانية و201 في دهوك و9 في حلبجة و65 في كرميان و7 في رابرين.

ورفع إقليم كوردستان رصيده من المتعافين إلى 161 ألفاً و896 متشافياً، بحسب تقرير وزارة الصحة الذي أشار أيضاً إلى أن 8084 مريضاً ما زالوا يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج.

ورصد إقليم كوردستان تراجعاً في معدل الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وهو ما دفعه إلى إعادة الحياة الطبيعية وإنهاء الإغلاق والحظر وخفض القيود المشددة.

ولا تزال السلطات الصحية تشكو من تباطؤ عملية تطعيم السكان باللقاحات المضادة للوباء في الإقليم الذي يوفر ثلاثة أنواع كما هو الحال بالنسبة لباقي العراق.

ومن بين إجمالي عدد سكان إقليم كوردستان البالغ نحو ستة ملايين نسمة، تلقى نحو 120 ألف مواطن اللقاح المجاني.

وهذا وبلغ عدد الملقحين في عموم العراق أكثر من 650 ألفاً من بين العدد الكلي للسكان البالغ 40 مليون نسمة، وفق آخر تقرير لوزارة الصحة الاتحادية.