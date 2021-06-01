وفيات كورونا تتخطى رقماً جديداً في كوردستان و"مؤشر التطعيم" يرتفع بعموم العراق

أربيل (كوردستان 24)- سجل إقليم كوردستان في الساعات الأربع والعشرين الماضية 10 وفيات بفيروس كورونا، غير أن معدل الإصابات لا يزال مستقراً في عموم محافظات الإقليم، في الوقت الذي سجل فيه العراق عموماً ارتفاعاً في حملة التطعيم للتحصين من الوباء.

وذكرت وزارة صحة إقليم كوردستان في تقريرها اليومي أنها أجرت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 9280 فحصاً مختبرياً أظهر 537 إصابة مؤكدة بالوباء منها 106 في أربيل و233 في السليمانية و139 في دهوك و7 في حلبجة و52 في كرميان.

وتعافى في الفترة نفسها 688 مصاباً منهم 245 في أربيل و214 في السليمانية و158 في دهوك و15 في حلبجة و43 في كرميان و13 في رابرين.

وسُجلت الوفيات الجديدة في أغلب مناطق كوردستان، منها 3 في أربيل ومثلها في السليمانية واثنتان في دهوك ومثلهما في كرميان.

الإجمالي

ارتفع إجمالي الإصابات في إقليم كوردستان إلى 170 ألفاً و631 إصابة منها 4285 حالة وفاة منذ تسجيل أول إصابة في الإقليم في آذار مارس 2020.

وأظهرت الإحصائية الجديدة ارتفاع عدد المتعافين من الوباء إلى 157 ألفاً و52 متشافياً. ولا يزال 9294 مصاباً بالوباء يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج.

التطعيم باللقاح

تلقى إقليم كوردستان عشرات الآلاف من جرعات اللقاح المضاد للوباء من ثلاثة أنواع، وذلك عبر وزارة الصحة الاتحادية التي استوردت تلك الكميات على شكل دفعات.

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وسجل إقليم كوردستان في الأشهر القليلة الماضية ارتفاعاً حاداً في الإصابات، بما في ذلك حالات مؤكدة بالسلالة الجديدة (النوع البريطاني).

ودفع ارتفاع الحالات المؤكدة بالوباء السلطات الحكومية إلى فرض إجراءات وقيود مشددة، ولا سيما حظر التنقل بين محافظات الإقليم وباقي مدن العراق، لكنها ألغت تلك القيود وعاد الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية بعد أن شهد معدل الوباء تراجعاً كبيراً وصل إلى النصف.

إقبال جيد

وتقول وزارة الصحة العراقية إنها سجلت إقبالاً جيداً من المواطنين لتلقي اللقاح، ليرتفع العدد الكلي للذين تعاطوا اللقاح إلى نحو 600 ألف.

وبحسب تقرير وزارة الصحة الاتحادية فإن معدل التطعيم اليومي للقاح يبلغ 22 ألفاً في المتوسط في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة بضمنه إقليم كوردستان.

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وسجل العراق عموماً في الساعات الأربع والعشرين الماضية 4170 إصابة و30 حالة وفاة في عموم المحافظات. وأعلن كذلك تعافي 4343 مصاباً من الوباء.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى نحو مليون ومئتي ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الكلي 16 ألفاً و405 وفيات.

وتقول السلطات العراقية إن معدل الوفيات لا يزال مرتفعاً وهو ما دفعها إلى الاستمرار في فرض حظر تجول ليلي لمحاولة احتواء انتشار المرض.