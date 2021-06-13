كوردستان تسجل "نصف ألفية" إصابات وأدنى حصيلة وفيات منذ أشهر بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأحد تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه أدنى حصيلة بالوفيات تسجلها السلطات الصحية في الإقليم منذ شباط فبراير الماضي، بعد ارتفاع تزامن مع موجة ثانية من الوباء بسلالته الجديدة في الأشهر الماضية.

وسُجلت حالتا الوفاة في السليمانية ودهوك، وفقاً للتقرير اليومي لوزارة الصحة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 4362 وفاة منذ تفشي الجائحة.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 497 إصابة جديدة بالوباء في عموم المحافظات ما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 176 ألفاً و659 إصابة.

واتخذ إقليم كوردستان في الأشهر القليلة الماضية جملة من التدابير الوقائية لاحتواء الوباء، وهو ما أسهم في تراجع معدل انتشاره إلى حد ما.

لكن السلطات الصحية لا تزال تحذر من موجة أخرى إذا لم يعر السكان أي اهتمام بالإجراءات الوقائية ومنها التباعد البدني وارتداء الكمامات.

وخففت السلطات التدابير المشددة بصورة كبيرة، فأعادت فتح أبواب المدارس والمؤسسات الحكومية والحدود والحركة السياحية وغيرها.

يأتي هذا بينما تشكو السلطات من بطء عملية التطعيم باللقاحات المجانية المتوفرة من ثلاث شركات على الأقل، بسبب عزوف غالبية السكان عن التوجه إلى المراكز الصحية.

وتلقى أقل من مئتي ألف نسمة اللقاحات المضادة من بين مجموع عدد سكان إقليم كوردستان البالغ حوالي ستة ملايين نسمة، وفق إحصاءات وزارة الصحة.

وفي عموم العراق، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 15 حالة وفاة و3952 إصابة مؤكدة بالوباء في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات إلى 16705 إصابات من بين إجمالي الإصابات البالغ أكثر من مليون وربع المليون حالة، حسب إحصاءات الصحة الاتحادية. ومن بين مجموع عدد سكان العراق البالغ 40 مليون نسمة، لم يتلق اللقاح المضاد للوباء سوى أقل من 700 ألف نسمة.