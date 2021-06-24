حسن ناظم: الحكومة الاتحادية قررت ارسال 200 مليار دينار لاقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم ان مجلس الوزراء العراقي قرر إرسال مبلغ 200 مليار دينار الى اقليم كوردستان، مشيرا الى أن القرار لم يُنفذ بعد لاسباب "تقنية".

وقال ناظم لكوردستان 24 ان "قرار ارسال 200 مليار دينار قد صدر من مجلس الوزراء العراقي وأسباب عدم تنفيذه حتى الآن تقنية فقط".

وتابع ناظم ان "مجلس الوزراء صوت على قرار إرسال المبلغ وتم التصويت عليه وذلك مراعاة لظروف موظفي اقليم كوردستان السيئة من حيث الرواتب والموازنة المالية".

واشار ناظم الى ان هذا المبلغ سيعتبر سلفة، حيث سيتم اقتطاعه لاحقا من حصة اقليم كوردستان من الموازنة.

سوار احمد