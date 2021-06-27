أربيل تُنعش حركة السياحة بخطة جديدة وتضاعف مرتادي وجهاتها

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية السياحة في أربيل الأحد إن قطاع السياحة بدأ ينتعش تدريجياً بعد أشهر من الخسائر التي كبّدها فيروس كورونا والقيود المفروضة لاحتوائه.

وارتفع عدد السياح القادمين من وسط العراق وجنوبه منذ أن قرر إقليم كوردستان إلغاء حظر التنقل بين محافظاته وباقي المدن العراقية الشهر الماضي.

واتخذت كوردستان قرار حظر التنقل بعد أن سجلت ارتفاعاً في الإصابات بفيروس كورونا حينذاك قبل أن ينخفض المعدل في الفترة الأخيرة.

وقال مدير إعلام مديرية سياحة أربيل نريمان فاضل لكوردستان 24، إن نحو 10 آلاف سائح يزورون المواقع السياحية في المحافظة يومياً.

وأضاف أن عدد السائحين آخذ بالتزايد ولا سيما مع التسهيلات التي توفرها السلطات الأمنية للذين يقصدون الإقليم عبر نقاط التفتيش.

وتابع "وفقاً لبرنامجنا وخطتنا فإن عدد السياح يتزايدون يومياً وهذا يأتي بالتعاون مع السلطات الأمنية مما سيضاعف أعدادهم في قادم الأيام".

وقال فاضل إن الخطة الجديدة تقضي ببقاء السياح عند نقاط التفتيش لفترة قصيرة وذلك من خلال إجراءات تسهل تسجيلهم ثم دخولهم إلى العاصمة أربيل.

وأشار إلى أن تخفيف قيود كورونا أسهم في مضاعفة دخول السائحين إلى أربيل حيث وصل عددهم منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 900 ألف سائح.

وأكد فاضل أن مديرية السياحة في أربيل تسعى لاستقبال مزيد من السياح للتعويض عن الخسائر التي تكبدها القطاع السياحي العام الماضي.

وتضرر قطاع السياحة في إقليم كوردستان بشكل كبير بسبب الإغلاق والحظر في ظل تفشي فيروس كورونا الذي فجر أزمة مالية غير مسبوقة.

وسجلت محافظات الإقليم في الآونة الأخيرة تراجعاً بأعداد الإصابات، فيما عاد الطلبة والتلاميذ إلى مقاعد الدراسة منذ الشهر الماضي.