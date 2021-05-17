كوردستان تلزم القادمين إليها بـ"شرط صحي" مع استئناف التنقل مع باقي العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا إقليم كوردستان المسافرين والسائحين الذين يقصدون مدنه ومرافقه السياحية إلى ارتداء الكمامات والالتزام بالإرشادات الصحية.

وقرر إقليم كوردستان مساء الأحد إلغاء حظر التنقل بين محافظاته ولا سيما أربيل ودهوك، وباقي المحافظات العراقية. واستمرت فترة إغلاق نقاط التفتيش أمام المسافرين 40 يوماً باستثناء سكنة أربيل أو ممن يحملون بطاقة الضمان الأمني ذات التجديد السنوي.

وقال مسؤول السيطرات (نقاط التفتيش) في أربيل المقدم سلام خوشناو لكوردستان 24، إن جميع نقاط التفتيش فتحت أبوابها أمام السائحين والمسافرين ابتداء من يوم أمس.

واتخذ إقليم كوردستان قرار حظر التنقل مع المحافظات العراقية الأخرى بعد أن سجل ارتفاعاً في الأسابيع الأخيرة في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأضاف خوشناو أن نقاط التفتيش استأنفت عملها المعتاد مع مراعاة الإجراءات الوقائية، وتابع "نطلب من المواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية وارتداء الكمامات".

وتضرر قطاع السياحة في إقليم كوردستان بشكل كبير بسبب الإغلاق والحظر في ظل تفشي فيروس كورونا. وسمحت السليمانية للسائحين بالدخول خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وسجلت محافظات الإقليم في الآونة الأخيرة تراجعاً بأعداد الإصابات، فيما عاد الطلبة والتلاميذ إلى مقاعد الدراسة منذ مطلع الأسبوع الجاري.