وفاة شاب تحت التعذيب في سجون روجافا يثير غضباً عارماً وعائلته تؤكد: لن نسكت

أربيل (كوردستان 24)- أثار خبر وفاة الشاب الكوردي أمين عيسى تحت التعذيب في سجون الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تؤكد عائلة الضحية انها لن تسكت.

وكانت القوات الامنية التابعة للإدارة الذاتية "الأسايش" قد اعتقلت امين عيسى "35 عاما" قبل نحو شهر، من منزله في مدينة الحسكة ولم يتمكن ذووه من التواصل معه كما ان النيابة العامة رفضت إيصال الدواء لعيسى الذي كان يعاني من مرض الغدة الدرقية.

وبعد 27 يوما من الاعتقال تم تسليم جثة أمين عيسى لذويه يوم امس الاثنين، وعليها آثار تعذيب مروع.

ويقول القيادي في المجلس الوطني الكوردي بشار أمين وهو عم القتيل "إن كان ابننا قد تم اعتقاله بتهمة الخيانة فسنتقبل بصدور رحبة أن تتم محاكمته بعد أن يقدموا لنا الدلائل والاثباتات أما أن يتم قتله بهذه الطريقة الوحشية فهو أمر لن نسكت عنه ابدا".

ويؤكد بشار امين ان "العائلة ستعمد لرفع دعوة في محكمة العدل الدولية ولن تسكت عن دم ابنها الذي تم قتله بطريقة وحسية لا تمت للانسانية بصلة".

وأمين عيسى من مواليد قرية بيركي التابعة لدربيسية عام 1986، متزوج ولديه ولدان.

سوار احمد