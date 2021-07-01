نشأت زازا: نطالب بإعادة تشريح أمين عيسى والكشف عن الحقيقة

أربيل (كوردستان 24)- طالب عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في سوريا نشأت زازا بتشكيل لجنة لكشف الحقيقة بشأن مقتل الشاب أمين عيسى في سجون الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأثار خبر وفاة الشاب الكوردي أمين عيسى تحت التعذيب في سجون الإدارة الذاتية قبل ايام، غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تقول فيه سلطات الإدارة ان الوفاة حدثت نتيجة "ذبحة قلبية"، فيما تؤكد عائلة الضحية بأن "عيسى" قد تعرض لتعذيب وحشي وتوفي جراء ذلك.

وقال زازا لكوردستان 24 "كنا نأمل أن نزف لشعبنا بشرى توحيد الصف الكوردي ونجاح المفاوضات في كوردستان سوريا، لكن ممارسات أذرع حزب العمال الكوردستاني في غرب كوردستان تعطل نجاح هذه الخطوة بارتكاب مثل هذه السلوكيات."

وطالب زازا بفتح قبر الضحية "أمين عيسى" وإعادة تشريح الجثة وتشكيل لجنة محايدة للكشف عن الحقيقة.

وابدت عائلة الشاب القتيل في بيان، عن استعدادها "لإعادة تشريح الجثة وفتح القبر مجددا تحت أنظار وسائل الإعلام وليس فقط بحضور وكشف من قبل لجنة أطباء محايدين ومختصين".

وطالبت عائلة أمين عيسى في بيانها، "المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف وعادل ومستقل للكشف عن ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة"، محملة السلطات في الإدارة الذاتية مسؤولية مقتل "عيسى" تحت التعذيب.

وكانت القوات الامنية التابعة للإدارة الذاتية "الأسايش" قد اعتقلت امين عيسى "35 عاما" قبل نحو شهر، من منزله في مدينة الحسكة ولم يتمكن ذووه من التواصل معه كما ان النيابة العامة رفضت إيصال الدواء لعيسى الذي كان يعاني من مرض الغدة الدرقية.

وأمين عيسى من مواليد قرية بيركي التابعة لدربيسية عام 1986، متزوج ولديه ولدان.