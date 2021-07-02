بالصور | العراق يحبط هجوماً بـ10 صواريخ على مطار بغداد الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية عراقية الجمعة بإحباط هجوم صاروخي جديد بعشرة صواريخ من طراز غراد على مطار بغداد الدولي.

ويأتي هذا بعد هجمات صاروخية متكررة استهدفت مطار بغداد والمنطقة الخضراء وقواعد تضم قوات أمريكية في انحاء متفرقة من البلاد.

وقبل ذلك، قالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إن الأجهزة الأمنية ضبطت ثمانية صواريخ كانت معدة للإطلاق صوب ثكنة عسكرية غربي بغداد. ثم أشارت لاحقاً الى أن الصواريخ عشرة.

إلا أن كوردستان 24 حصلت على صور أظهرت 10 صواريخ بدا وكأنها منزوعة الصواعق. وقال مصدر أمني إنها كانت موجهة صوب مطار بغداد الدولي.

ويتمركز في محيط مطار بغداد الدولي جنود أمريكيون يقدمون الدعم والمشورة للقوات العراقية في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24 إن قوات الشرطة الاتحادية، و"بناءً على معلومات دقيقة" تمكنت من إحباط عملية استهداف مطار بغداد الدولي بعشرة صواريخ غراد.

وذكرت مصادر أمنية أن الصواريخ موجهة في محاولة لاستهداف المقر العسكري الذي يتمركز فيه الأمريكيون في مطار بغداد.

وبحسب خلية الإعلام الأمني فقد تم العثور على الصواريخ في منطقة حي الجهاد الواقعة في الضواحي الغربية لبغداد والتي لا تبعد كثيراً عن مطار بغداد الدولي.

ولم توجه السلطات العراقية الاتهام إلى أي جهة، لكنها أشارت إلى اعتقال أحد "المشتبه بهم، في الوقت الذي يتهم فيه مسؤولون أمريكيون فصائل إيرانية الولاء بشن هجمات صاروخية على نحو متكرر على منشآت أمريكية في العراق بما في ذلك قرب السفارة الأمريكية.

وسبق أن أعلنت جماعات مسلحة، يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران، مسؤوليتها عن حوادث مماثلة في السابق.

وكاد أن يدخل الشرق الأوسط في صراع كبير خلال كانون الثاني يناير 2020 عندما اغتالت طائرة أمريكية مسيرة القائد الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد. وتوعدت فصائل مسلحة موالية لإيران بالثأر لهما.