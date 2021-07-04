أمن

حزب العمال يهاجم "كوملة" المعارض لطهران في المنطقة الحدودية

"إطلاق النار حدث بعد أن حاصر مسلحو حزب العمال الكوردستاني القاعدة"
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کوردستان حزب العمال الكوردستاني كوملة إيران طهران

أربيل (كوردستان 24)- حاصر عدد من مسلحي حزب العمال الكوردستاني اليوم الأحد قوة من حزب (كوملة) الكوردستاني الإيراني في المنطقة الحدودية التي تفصل بين إقليم كوردستان وإيران.

وبحسب مصادر في حزب (كوملة) فإن مسلحي حزب العمال الكوردستاني أطلقوا النار على تجمع تابع للقوة المعارضة لطهران عند الشريط الحدودي.

وقال مسؤول اللجنة العسكرية في حزب كوملة عبد الله آزربار لكوردستان 24، إن مسلحي حزب العمال الكوردستاني أطلقوا النار على قوات كوملة خلال تدريب عسكري في قاعدة تقع على الحدود بين إقليم كوردستان وإيران، مشيراً إلى أن إطلاق النار حدث بعد أن حاصر المسلحون القاعدة.

وتطرق إلى ملابسات الهجوم بالقول "سبق أن أنذر حزب العمال قواتنا بضرورة إخلاء المنطقة التي كانوا يتمركزون فيها، وأبلغنا حزب العمال بأننا سنغير موقع تدريباتنا في غضون يوم واحد، غير أن حزب العمال حاصر قواتنا من أربع جهات، وأطلق مسلحوه النار علينا دون سابق إنذار وبلا سبب".

وأضاف آزربار أن الحادث لم يوقع أي ضحايا.

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