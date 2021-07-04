كبريات شركات النفط تخطط لمغادرة العراق وتبدأ رحلة البحث عن شريك آخر

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن شركتي بريتش بتروليوم البريطانية ولوك أويل الروسية تخططان للانسحاب من العراق.

وأدلى عبد الجبار بهذه الإفادة خلال استضافته في جلسة عقدها البرلمان العراقي الأسبوع الماضي.

وقال عبد الجبار في تسجيل مصور نشرته وزارة النفط على صفحتها في فيسبوك، إن شركة شل قد انسحبت من العراق ولحقتها شركة إكسون موبيل العملاقة.

وأشار إلى أن شركة بريتيش بتروليوم البريطانية تريد الانسحاب من حقل الرميلة العملاق، وأكد أنه تلقى إشعاراً رسمياً من شركة لوك أويل الروسية يفيد بأنها تريد بيع حصتها في حقل غرب القرنة -2 إلى شركات صينية.

وقال إن "البيئة الاستثمارية الموجودة في غير مناسبة للحفاظ على المستثمرين الكبار".

وأوضح عبد الجبار أن جميع المستثمرين الرئيسيين إما يبحثون عن سوق آخر أو عن شريك آخر.

وتابع "نحن، كبيئة استثمارية، غير مناسبين للشركاء الرئيسيين".

وقال عبد الجبار، إن شركة إكسون موبيل تريد بيع حصتها في غرب القرنة-1 مقابل ما لا يزيد عن 400 مليون دولار، وهو سعر وصفه بأنه "رخيص للغاية".

ويضخ العراق نحو أربعة ملايين برميل يومياً من الخام، أي أكثر من أي عضو آخر في منظمة البلدان المصدرة للنفط باستثناء السعودية.

وتشكو شركات نفط عالمية كبرى من شروط تعاقدية صارمة وتأخيرات في سداد مستحقاتها المالية إلى جانب عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مما دفع وزير الكهرباء العراقي إلى الاستقالة.

ولم يتأثر إنتاج النفط بانقطاع التيار الكهربائي.