دراسة حديثة: رياضة المشي تقلص مخاطر الموت المبكر

(كوردستان 24)- يعد المشي بالنسبة للبعض رياضة لا تبدو بفعالية التمارين القاسية والتعرق الحقيقي داخل صالات الألعاب الرياضية، لكن الأبحاث في المجال أكدت أن المشي لفترات بسيطة خلال الأسبوع يضفي سنوات مديدة إلى العمر ويقلص من خطر الإصابة بالأمراض ويتسم بفوائد صحية جمة.

وبحسب موقع "بست لايف أونلاين" فأن المشي لمدة ساعتين ونصف الساعة خلال الأسبوع يقلص مخاطر الموت المبكر.

وذكرت دراسة جديدة نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي المتخصصة، أن النشاط البدني الأسبوعي الموازي لساعتين ونصف الساعة من المشي السريع قد "قلص معظم مسببات قلة النوم المؤذية والموت المبكر".

وشملت الدراسة مراقبة أكثر من 380 ألف شخص يبلغ متوسط عمرهم 56 عاماً على مدى 11 عاماً من أجل دراسة العلاقة بين النشاط الجسدي وقلة النوم.