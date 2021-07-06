مكافحة الإرهاب: هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة يستهدف مطار أربيل الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان مساء الثلاثاء عن تعرض مطار أربيل الدولي إلى هجوم بطائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات.

وجاء الهجوم بعد ساعات من تهديدات أطلقها زعيم ميليشيا سيد الشهداء أبو آلاء الولائي للانتقام في أعقاب مقتل أربعة من عناصره في غارة أمريكية على الحدود السورية العراقية.

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم شُن في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء ولم يخلف أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأضافت أن الهجوم أدى إلى حريق في الحشائش والأدغال تكافح فرق الإطفاء لإخماده.

ووقع الهجوم بعد يوم واحد من استهداف صواريخ وطائرة مسيرة قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم القوات الأمريكية والسفارة الأمريكية في بغداد.

وسبق أن قال متحدث باسم التحالف الدولي لكوردستان 24، إن الهجوم لم يوقع أي خسائر بشرية لكنه ألحق أضراراً مادية.

وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار في مداخلة مباشرة مع كوردستان 24، إن حركة الملاحة الجوية في المطار لم تتأثر بالحادث.

وانطلقت صفارات الإنذار من مجمع القنصلية الأمريكية في أربيل.

ويلقي إقليم كوردستان باللوم على الفصائل الشيعية التابعة للحشد الشعبي في الهجمات الصاروخية على المنشآت الحيوية بما في ذلك التي تضم قوات أجنبية.

في نيسان أبريل الماضي، ألقت طائرة بدون طيار متفجرات قرب موقع عسكري للتحالف الدولي في مطار أربيل. وكان ذلك أول هجوم نُفذ بطائرة مسيّرة ضد إقليم كوردستان.