مجتمع

حكومة إقليم كوردستان تتكفل بمصاريف امتحانات طلبة سنجار في دهوك

سيؤدي هؤلاء الطلبة الامتحانات النهائية العامة للصف الثاني عشر الثانوي (السادس الإعدادي) في محافظة دهوك
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان سنجار طلبة سنجار مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- تكفلت حكومة إقليم كوردستان بمصاريف امتحانات طلبة سنجار ممن سيؤدون امتحاناتهم النهائية للمرحلة الإعدادية في محافظة دهوك.

ويأتي ذلك بناءً على توجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني لدعم مئات من طلبة سنجار في امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي.

وبحسب دائرة الإعلام والمعلومات فقد تم تخصيص 73 مليوناً و100 ألف دينار لدعم 657 طالباً وطالبة ينحدرون من مدينة سنجار.

وسيؤدي هؤلاء الطلبة الامتحانات النهائية العامة للصف الثاني عشر الثانوي (السادس الإعدادي) في محافظة دهوك.

وتتضمن المصاريف تكلفة النقل والمنام وإجراءات السلامة الصحية.

وتبدأ الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية للصف الثاني عشر لهذا العام في 25 من الشهر الجاري وفق ما أعلنت وزارة التربية.

 

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