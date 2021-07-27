"خطوة مهمة".. رئيس إقليم كوردستان يرحب بنتائج الحوار الإستراتيجي

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الثلاثاء بنتائج الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

ويوم أمس، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتفاقاً ينهي المهمة القتالية للولايات المتحدة في العراق بحلول نهاية العام الجاري.

وتحتفظ واشنطن بنحو 2500 عسكري أمريكي في العراق وتتركز مهامهم بالدرجة الأساس على مساعدة القوات العراقية والكوردية في الحرب ضد داعش.

وبحسب الخارجية الأميركيّة فإن "العلاقة ستتطوّر بالكامل نحو دور للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخبارية".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة احترامها سيادة العراق وقوانينه، وتتعهّد توفير الموارد التي يحتاجها العراق للحفاظ على وحدة أراضيه".

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر "أرحب بنتائج الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".

وأضاف أن النتائج "خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد في القضايا الرئيسية مثل الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والثقافي".

أرحب بنتائج الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق. إنها خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد في القضايا الرئيسية مثل الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والثقافي. أثني على رئيس الوزراء الكاظمي والفريق العراقي على جهودهم. — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) July 27, 2021

وأثنى نيجيرفان بارزاني على رئيس الوزراء الكاظمي والفريق العراقي على جهودهم.

وفي لقائه الأوّل مع بايدن يأمل الكاظمي أن يحصل على مؤشر من شأنه أن يعطيه دفعاً سياسياً قوياً وذلك قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة.

وتأتي زيارة الكاظمي إلى واشنطن في وقت تتعرض القوات الأمريكية في العراق لهجمات متكررة تشنها جماعات شيعية مسلحة موالية لطهران.