سیاسة

"خطوة مهمة".. رئيس إقليم كوردستان يرحب بنتائج الحوار الإستراتيجي

"العلاقة ستتطوّر بالكامل نحو دور للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخبارية"
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني العراق نتائج الحوار الإستراتيجي

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الثلاثاء بنتائج الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

ويوم أمس، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتفاقاً ينهي المهمة القتالية للولايات المتحدة في العراق بحلول نهاية العام الجاري.

وتحتفظ واشنطن بنحو 2500 عسكري أمريكي في العراق وتتركز مهامهم بالدرجة الأساس على مساعدة القوات العراقية والكوردية في الحرب ضد داعش.

وبحسب الخارجية الأميركيّة فإن "العلاقة ستتطوّر بالكامل نحو دور للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخبارية".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة احترامها سيادة العراق وقوانينه، وتتعهّد توفير الموارد التي يحتاجها العراق للحفاظ على وحدة أراضيه".

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر "أرحب بنتائج الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".

وأضاف أن النتائج "خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد في القضايا الرئيسية مثل الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والثقافي".

وأثنى نيجيرفان بارزاني على رئيس الوزراء الكاظمي والفريق العراقي على جهودهم.

وفي لقائه الأوّل مع بايدن يأمل الكاظمي أن يحصل على مؤشر من شأنه أن يعطيه دفعاً سياسياً قوياً وذلك قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة.

وتأتي زيارة الكاظمي إلى واشنطن في وقت تتعرض القوات الأمريكية في العراق لهجمات متكررة تشنها جماعات شيعية مسلحة موالية لطهران.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسؤول: التحالف الدولي يسلّح لواءين مشتركين بين البيشمركة والجيش
  17 دقائق
کوردستان

"العدو الخفي" يرفع المؤشر الأحمر بأعلى زيادة يومية في العراق
  1 ساعات
العراق

تعاون جديد بين بغداد وأربيل يطيح بقاتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف