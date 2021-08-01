الظاهري في ضيافة (كوردستان 24).. وهكذا تحدث عن رسالتها في التسامح والتعايش

أربيل (كوردستان 24)- أشاد القنصل العام الإماراتي في إقليم كوردستان أحمد الظاهري بالدور الإبداعي الذي تلعبه محطة (كوردستان 24) التلفزيونية في تعزيز قيم التعايش والتسامح في المنطقة.

وأدلى الظاهري بذلك على هامش زيارته المقر الرئيسي لمؤسسة (كوردستان 24) للأبحاث والإعلام حيث المحطة التلفزيونية التي تحمل الاسم نفسه ومقرها أربيل.

واُستقبل الظاهري من قبل المدير العام لكوردستان 24 محمد كريم وعدد من مسؤولي المؤسسة وصحفييها، ثم تفقد برفقتهم أروقة القناة وأقسامها.

وبعد ذلك، جرى تسليط الضوء على أهمية مراحل انطلاق مؤسسة كوردستان 24 والتي انبثقت عنها محطة تلفزيونية تتعامل بمهنية مع الأحداث والمستجدات في العالم.

وأثنى الظاهري على دور المؤسسة الإعلامية التي انطلقت أواخر عام 2015، مشيراً إلى احترافيتها وعملها بروح المسؤولية الاجتماعية.

وأشار الدبلوماسي الإماراتي إلى أن كوردستان 24 رائدة في نقل تجارب الدول المتقدمة في العالم والارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي.

وقال الظاهري إن كوردستان 24 تؤدي مهامها الإعلامية بالشكل الذي يسهم في ترسيخ قيم التسامح وثقافة التعايش الديني والقومي في إقليم كوردستان.