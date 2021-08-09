اليونان تكافح حرائق مستعرة في "جزيرة إيفيا" لليوم السابع

أربيل (كوردستان 24)- يواصل رجال الإطفاء لليوم السابع على التوالي، معركتهم ضد حريق إيفيا على بعد مئتي كيلومتر شرق أثينا، حيث تحاصر النيران القرى الواقعة في شمال هذه الجزيرة اليونانية واحدة تلو الأخرى.

وقال نائب وزير الحماية المدنية اليوناني نيكوس هاردالياس الأحد إنها كانت "ليلة أخرى صعبة" في جزيرة إيفيا التي تستعر فيها الحرائق منذ سبعة أيام.

وفي غياب الوسائل الجوية ليلا، كافح رجال الإطفاء حتى ساعات الفجر في مونوكاريا من أجل منع وصول النيران إلى بلدة إستييا المهددة بألسنة اللهب بحسب وكالة الأنباء اليونانية (انا).

ومن بين 500 إطفائي منتشر في الجزيرة، هناك حوالى مئتين من أوكرانيا ورومانيا وتؤازرهم 17 طائرة قاذفة مياه وطائرة هليكوبتر، وفقا لخدمات الإطفاء اليونانية.

ورغم أن معظم الحرائق في اليونان قد تم السيطرة عليها إلى حد ما الاثنين، فإن الحريق في إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، يبقى الأكثر إثارة للقلق.

وتواجه اليونان موجة من الحرائق الضخمة منذ حوالى أسبوعين يؤججها الجفاف وموجات القيظ. وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل شخصين وإصابة العشرات.