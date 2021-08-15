"إعمار كوردستان": مشروع السكك الحديد سينفذ في عهد الحكومة الحالية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الإعمار والإسكان في إقليم كوردستان دانا عبد الكريم الأحد إن حكومة الإقليم عازمة على تنفيذ خطط مشروع إستراتيجي لمد سكة ​​حديد في الإقليم.

وسبق أن أعلن عبد الكريم أن الحكومة بدأت بالتعاون مع عدد من الشركات في وضع تصاميم للمشروع الإستراتيجي لمد سكك حديدية في عموم إقليم كوردستان.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته لمنطقة جمجمال، إن سكة الحديد مشروع استراتيجي ويحتاج إلى "ملايين الدولارات".

وشدد عبد الكريم على أهمية تنفيذ المشروع ومزاياه الاقتصادية.

وأضاف الوزير أن المشروع سيدخل مرحلة التنفيذ قي عهد الحكومة الحالية والتي تسلمت مقاليد الحكم في الإقليم منتصف عام 2019.

وقال إن إنشاء المشروع سيستغرق سنوات عديدة.