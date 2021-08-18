التعليم العالي تحدد موعد العام الدراسي الجديد في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان الأربعاء إن العام الدراسي الجديد سينطلق في الإقليم مطلع الشهر المقبل.

جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس الوزارة وتم فيه اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستئناف العملية التعليمية في جامعات إقليم كوردستان ومعاهده كافة.

وقالت وزارة التعليم في بيان إن مجلس الوزارة قرر بدء العام الدراسي الجديد حضورياً في 1 أيلول سبتمبر المقبل في الجامعات والمعاهد كافة مع الالتزام بالإرشادات الصحية.

وأفاد الاجتماع بأن القرار الذي اتخذه يأتي استناداً إلى التقويم الجامعي مع وضع الخطط والبرامج التعليمية المناسبة، بحسب ما جاء في البيان.

وبحث الاجتماع كذلك الوضع المالي في الجامعات ومتطلبات العام الدراسي الجديد 2021 – 2022، فيما شدد مجلس الوزارة على تلبية جميع الاحتياجات لضمان البدء بعملية تعليمية ناجحة في الإقليم.