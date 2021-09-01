صحة وبیئة

700 ألف شخص تلقوا التطعيم بوتيرة متسارعة في كوردستان

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وزير الصحة في جولة تفقدية سابقة - تصوير: وزارة الصحة
وزير الصحة في جولة تفقدية سابقة - تصوير: وزارة الصحة
کوردستان كورونا فيروس كورونا إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي الأربعاء إن نحو 700 ألف شخص تلقوا التطعيم المضاد للوباء في الإقليم.

وأضاف البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده بأربيل أن 1200 جرعة لقاح من ثلاثة أنواع وصلت إلى إقليم كوردستان منذ آذار مارس 2021.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تمكنت من تطعيم 700 ألف مواطن، منهم 240 ألفاً تلقوا الجرعتين من لقاحات فايزر وسينوفارم واسترازينيكا. اقرأ المزيد.

وسبق أن قال البرزنجي إن تحقيق مناعة القطيع (المناعة الجماعية) ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) يتطلب تطعيم النسبة الأكبر من السكان.

وعندما سُئل عن جهود تحصين الطواقم التدريسية، قال الوزير خلال المؤتمر إن 60 ألف معلم سجلوا عبر المنصة الإلكترونية لتلقي التطعيمات.

وأوضح أن 21 ألف معلم تلقوا الجرعة الأولى بينما تلقى 18 ألفاً الجرعتين، وجرح تضاعف الأعداد في غضون الأسبوع المقبل.

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