صحة وبیئة

بالصور | إقبال كبير على مراكز التطعيم في إقليم كوردستان

تقول وزارة الصحة إن الوصول إلى "المناعة الجماعية" لن يتحقق قبل بلوغ نسبة 80 بالمئة من التطعيم
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كثيراً ما كانت تشكو السلطات من عدم امتثال السكان للإرشادات الصحية - تصوير: كوردستان 24
كثيراً ما كانت تشكو السلطات من عدم امتثال السكان للإرشادات الصحية - تصوير: كوردستان 24
کوردستان كورونا مراكز التطعيم إقليم كوردستان السليمانية أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تشهد مراكز التطعيم في إقليم كوردستان إقبالاً لافتاً من المواطنين مع تسجيل طفرة في معدل تفشي فيروس كورونا.

وسجل إقليم كوردستان في الساعات الأربع والعشرين الماضية 3250 إصابة بالوباء منذ أن تم الإعلان تشخيص حالات بمتحور دلتا.

ومع ارتفاع عدد الإصابات تزايد معدل الوفيات أيضاً، وهو ما دفع السلطات إلى حث المواطنين على تلقي اللقاحات أو مواجهة كارثة تنذر بحظر شامل للتجول.

وبعد أن كانت مراكز التطعيم شبه خالية، باتت الآن تعج بالمواطنين الذين اقتنعوا أخيراً بأهمية تلقي اللقاح للتصدي للفيروس القاتل. اقرأ المزيد.

وتقول وزارة الصحة إن الوصول إلى "المناعة الجماعية" لن يتحقق قبل بلوغ نسبة 80 بالمئة من التطعيم في عموم إقليم كوردستان.

وكثيراً ما تشكو السلطات من عدم امتثال السكان للإرشادات الصحية.

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