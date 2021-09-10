سیاسة

"شبح الفقر" يخيم على أفغانستان وغوتيريش يدعو لحوار مع طالبان

"حتى الآن، في المناقشات التي أجريناها، هناك على الأقلّ تقبّل للنقاش".
author_image Kurdistan24 اربیل
العالم أفغانستان طالبان

أربيل (كوردستان 24)- ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أفغانستان باتت على شفير "فقر شامل"، ما لم يتم بذل جهود عاجلة لمعالجة الوضع.

ونقلت وكالة رويترز عن مديرة المكتب الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كاني ويناراجا قولها إن سيطرة طالبان على أفغانستان عرّضت 20 عاماً من المكاسب الاقتصادية المطردة للخطر.

إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى حدّ دعوة المجتمع الدولي لإجراء "حوار" مع حركة طالبان في أفغانستان.

وقال غوتيريش في مقابلة مع وكالة فرانس برس إنه يتعين تجنّب "الانهيار الاقتصادي" فيما "يواجه الملايين والملايين خطر الموت جوعاً".

ولم يستبعد غوتيريش إجراء زيارة إلى أفغانستان "إذا ما توافّرت الشروط اللازمة لذلك"، وأردف قائلاً "حتى الآن، في المناقشات التي أجريناها، هناك على الأقلّ تقبّل للنقاش".

 

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