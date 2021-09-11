سیاسة

العراق يتخذ إجراءات مشددة لـ"منع تزوير" الانتخابات بمراقبة أممية ودولية

"الانتخابات النيابية المبكرة تمثّل الحل الوحيد لمشكلات العراق"
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان انتخابات العراق 2021 الانتخابات العراقية انتخابات تشرين

أربيل (كوردستان 24)- قالت الحكومة العراقية السبت إنها اتخذت إجراءات مشددة بحضور أممي ودولي لمنع اختراق وتزوير الانتخابات المقررة في 10 من الشهر المقبل.

وقال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء "أنجزنا بحمد الله وإصرار الشرفاء، كل متطلبات العملية الانتخابية، ولا سيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقبة أممية دولية".

وأضاف أن "الانتخابات النيابية المبكرة تمثّل الحل الوحيد لمشكلات العراق"، وأردف "وفّرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب".

وأشار الكاظمي إلى أن "هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، ونسقنا لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات".

وتابع "أدعو من جميع المرشحين والجهات السياسية الالتزام الكامل بالتنافس الصحي".

وقال الكاظمي مخاطباً الحاضرين "لأجلنا وأجلكم، ولأجل العراق، نحث على مشاركة فاعلة في الانتخابات المبكرة، فأطفالنا يستحقون مستقبلاً أفضل، وحياة كريمة، وقد حان الوقت لينعموا بوطن خالٍ من الفساد والظلم".

 

 

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