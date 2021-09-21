مسرور بارزاني: سيتم استئناف العمل بمشروع مطار دهوك الدولي بعد مراجعته

أربيل (كوردستان 24)- تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 21 أيلول (سبتمبر) 2021، مشروع إنشاء مطار دهوك الدولي.

واطلع رئيس الحكومة عن قرب على موقع المشروع وخريطته وخطوات تنفيذه، إذ يعد مشروعاً إستراتيجياً سيسهّل السفر بالنسبة لمواطني محافظة دهوك، ويكون حلقة وصل مع باقي محافظات الإقليم والعراق بما يعزز التبادل التجاري بين إقليم كوردستان والخارج.

وأشار رئيس الحكومة في كلمة له، إلى أن المباشرة بتنفيذ المشروع ستتم بعد المراجعة وإجراء التعديلات اللازمة.

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

جئنا إلى هنا لزيارة مطار دهوك في قضاء سيميل، وكان من المقرر إنشاء هذا المطار في عهد التشكيلات الوزارية السابقة بعد أن تم تخصيص ميزانية مالية له، لكن للأسف لم ينجز منه سوى القليل بسبب الأزمة الاقتصادية.

إن زيارتنا تهدف لمراجعة هذا المشروع وكذلك العقود التي تم إبرامها، حتى نتمكن من استئناف العمل في تنفيذ المطار، لما لذلك من أهمية لدهوك والمناطق المحيطة بها.

وإن شاء الله سوف نقوم بإعداد المشروع بعد أن نجري دراسة جادة بشأنه، حتى يتسنى لنا إكماله وإدخاله إلى العمل في أقرب وقت ممكن.

وأود أن أبلغ جميع مواطني كوردستان، ولا سيما سكان دهوك، بإننا سنبدأ في إعادة بناء هذا المطار بعون الله، بعد انتهاء المراجعات الأولية وإدخال بعض التعديلات، وحين يكون المشروع جاهزاً سوف نبشركم باستئناف العمل في تنفيذه قريباً.

نتمنى لكم التوفيق