فرنسا تطالب بـ"معاهدة حول قضايا الهجرة" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان السبت بالتفاوض على "معاهدة حول قضايا الهجرة" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال زيارته إلى لون بلاج، على ضفاف بحر الشمال.

وقال "ينبغي التفاوض حول معاهدة بيننا بشأن قضايا الهجرة، لأن السيد (ميشال) بارنييه لم يفعل ذلك عندما تفاوض على بريكست".

وتعهد بأن تعمل فرنسا على هذا المشروع عند توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر في كانون الثاني يناير.

المصدر: فرانس برس