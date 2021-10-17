سیاسة

الرئيس بارزاني يوجّه رسالة لجماهير الحزب الديمقراطي في سنجار ومحافظة نينوى

"أتوجه بخالص الشكر والتقدير على صمود جماهير سهل نينوى ومنطقة سنجار والإخوة والأخوات الإيزيديين وباقي المكونات الأخرى"
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الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان منطقة سنجار محافظة نينوى

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني مساء الأحد رسالة إلى جماهير الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سنجار وعموم محافظة نينوى بمناسبة فوز مرشحي الحزب في الانتخابات النيابية العراقية.

وهنأ الرئيس بارزاني في رسالته، أعضاء ومؤازري وتنظيمات الفرع 17 والفرع 14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني بمناسبة فوز مرشحي الحزب الديمقراطي في محافظة نينوى ومنطقة سنجار، كذلك وجهّ لهم شكره على تفانيهم والتزامهم الذي أدى إلى هذا الفوز.

وأضاف "كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير على صمود جماهير سهل نينوى ومنطقة سنجار والإخوة والأخوات الإيزيديين وباقي المكونات الأخرى التي استجابت لمواقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتضحياته، وأرسلت رسالة واضحة لكل الأطراف مفادها ´من يريدون وماذا يريدون´".

وقال الرئيس بارزاني "أؤكد لكم بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعمل على إنهاء معاناة ومآسي سكان هذه المناطق، وسيظل، مثلما كان دائماً، داعماً وحامياً لحقوقكم وحياتكم وكرامتكم".

 

 

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