سیاسة

جميل بايك: لا يمكن لحزب العمال الكوردستاني أن يناهض الأسد

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کوردستان جميل بايك حزب العمال الكوردستاني بشار الأسد

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكوردستاني جميل بايك، ان حزب العمال الكوردستاني لا يمكن أن يكون مناهضا للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بايك في مقابلة مع "النهار العربي" اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عن العلاقة الراهنة بين حزبه ودمشق ان "علاقة حزب العمال الكوردستاني بسوريا لها أساس تاريخي. كما أن لدينا علاقات  بالشعب الفلسطيني والشعب العربي لا يمكننا نسيانها. علاقتنا بحافظ الأسد وعائلته كانت وثيقة ودافئة. لا يمكننا أن نكون مناهضين لسوريا أو ضد الأسد."

واضاف "سبق أن أقمنا علاقاتنا على أساس المصلحة العامة للأكراد والأخوة الكوردية العربية. الآن نريد أن نكون طرفاً في مثل هذه العلاقة. على الرغم من أن إدارة بشار الأسد اتبعت موقفاً بارداً وسلبياً تجاهنا بسبب ما حدث في روج آفا، إلا أننا لم نتخذ مقاربة مماثلة. حاولنا فهمهم. نريدهم أن يفهمونا أيضاً. لم نقطع علاقتنا بدمشق قط. إن لم يقوموا هم بقطعها لن نقوم نحن بقطعها أبداً."

وتابع "لطالما قدّرنا الصداقة بين القائد عبد الله أوجلان وعائلة الأسد. لا يمكن لدمشق أن تقول أي شيء سلبي عنا، وإن فعلت، فسيكون ذلك تقييماً غير عادل وغير موضوعي".

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